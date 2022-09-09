Донецк, 9 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Горловка и Киевский район Донецка подверглись обстрелам со стороны бандеровцев. Об этом 9 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что вооружённые киевские формирования произвели новый обстрел Горловки в 12:15 (совпадает с мск), выпустив по городу десять мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 12:30 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Новой Каховке Херсонской области, над городом прогремело шесть взрывов.