Москва, , 12:25 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью его матери, Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Патриарх Алексей Колчин © ИА REGNUM

«С печалью воспринял известие о кончине вашей матери, королевы Елизаветы II. Выражаю вам и всем подданным британской короны, скорбящим о постигшей их утрате, искреннее сочувствие», — цитирует слова патриарха пресс-служба.

Он назвал период правления Елизаветы II эпохой «динамичного развития государственной, экономической, социальной и иных сфер жизни страны»: «Все это время ее величество оставалась символом стабильности, преемственности и устойчивости многовековых исторических традиций не только для своего отечества, но и для всего Европейского континента. С огромным уважением относились к ней политические лидеры и главы мировых держав. С большой теплотой вспоминаю ее визит в пределы России в 1994 году, который оставил у меня самые добрые впечатления».

Патриарх отметил, что скончавшаяся «была очень открытым, общительным, тонко чувствующим собеседника человеком, являвшим образец глубокой интеллектуальности и высочайшей культуры».