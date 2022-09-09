Таллин, 9 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум.

Images Money Оценка недвижимости

С января по конец августа 2022 года владельцем недвижимости в Эстонии стал 548 граждан России. Об этом сообщило региональное эстонское издание «Северное побережье» со ссылкой на официальные данные.

Отмечается, что в 2020 году количество подобных сделок было рекордно низким: недвижимость в Эстонии приобрели 176 российских граждан. В 2021 году владельцем эстонской недвижимости стал 421 гражданин России.

По утверждению издания, министерство внутренних дел еще не пришло к однозначному решению, следует ли менять закон, чтобы осложнить гражданам России покупку недвижимости в Эстонии.

ИА REGNUM сообщало, что такой законопроект уже разработан. Представители МВД также заявили местным СМИ, что, если россияне не смогут «обслуживать» свою недвижимость и будут лишены ВНЖ в эту страну, то такая недвижимость будет у них отобрана.