Москва, 9 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Предложение «приватизировать» пенсионные накопления не окажет влияния на уровень пенсионного обеспечения граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики ВШЭ Евгений Якушев. Так он прокомментировал инициативы Минфина РФ разрешить гражданам самостоятельно инвестировать пенсионные накопления.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Это ведомственная инициатива, которая решает узкие задачи подназорных организаций. После заморозки в 2014 году новых взносов в накопительную компоненту в НПФ зависли 4,5 трлн рублей, которые регулируются публично-правовыми актами обязательного пенсионного страхования, — сказал Якушев. — Предложенный механизм «приватизации» изменит статус пенсионных накоплений. Сейчас эти средства — часть уплаченных ранее работодателем страховых взносов и используются для выплаты накопительных пенсий. Исходя из публичной информации, Минфин/ЦБ предлагают снять все ограничения и разрешить гражданам самостоятельно распоряжаться пенсионными накоплениями, отраженными на счетах в НПФ и ПФР. Однако есть риск, что граждане просто снимут эти средства и используют на текущее потребление, поэтому стоит ожидать ограничений — специальный режим в НПФ и ограничений по типу ИИС».

По его словам, остается также неопределенность в отношении получателей накопительной пенсии — как и в какой форме они смогут воспользоваться «приватизацией».

«Предложения Минфина/ЦБ — это положительный сигнал, свидетельствующий о желании сохранить доверие инвесторов к инструментам и институтам финансового рынка, — подчеркнул Якушев. — С другой стороны, в текущих условиях у граждан отсутствует желание и возможность формировать долгосрочные пенсионные сбережения в добровольном режиме, поэтому инициатива может заинтересовать только ограниченное количество лиц с доходом выше среднего. В случае если инициатива не будет поддержана, можно ожидать следующих альтернативных сценариев — «национализации» пенсионных накоплений и их трансформации в баллы для учета в размере страховой пенсии или создания государственного накопительного пенсионного фонда на базе ВЭБа по казахстанскому сценарию».

Хотя, как отметил Якушев, наиболее простое решение — инерционный сценарий и сохранение статус-кво — отложить решение сложной проблемы на потом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время всё больше граждан интересуются инвестициями, становятся финансово грамотными, и если предложения будут выгодными, они с удовольствием будут включаться в пенсионные программы.