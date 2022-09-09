Таллин, , 11:47 — REGNUM

Эстония Цитата из фильма «World War Three: Inside the War Room»

В начале сентября 2022 года на острове Хийумаа (западная Эстония) был демонтирован советский военный памятник и захоронение воинов в местечке Эммасте, сообщил порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR мэр Хийумаа Херго Тасуя.

«В понедельник, 5 сентября, памятник перенесли из Эммасте, а также перезахоронили останки воинов», — сказал он. Причиной переноса он назвал необходимость строительства на месте мемориального комплекса нового торгового центра.

Мэр добавил, что также планируется переместить монументы из публичного пространства в еще четырех разных местах острова.

При этом, если относительно Эммасте Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о необходимости переноса, то в Кярдла, Кяйна и Хелтермаа все еще ожидают решения.

«Нам сказали, что касающиеся памятников вопросы будут обсуждаться на ближайшем заседании, и нам сообщат о том, что с ними делать, нужно ли переносить только монумент или также перезахоронить останки», — сказал Тасуя.