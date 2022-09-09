Вашингтон, 9 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Южнокорейский актер Ли Джон Джэ, прославившийся благодаря роли Сон Ги Хуна в сериале «Игра в кальмара», получил одну из главных ролей в сериале «Звездные войны». Об этом сообщает ряд американских изданий, включая Deadline и Variety.

Цитата из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ

Сообщается, что представитель Южной Кореи получил роль в предстоящем сериале «Звездные войны: Аколит», который в настоящее время находится в разработке для Disney+.

Сюжет сериала, а также персонаж, которого сыграет Ли Чжон Чжэ, держатся в секрете. Однако издания подчеркивают, что южнокорейский актер сыграет вместе с Амандлой Стенберг и Джоди Тёрнер-Смит.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Лос-Анджелеса решили учредить день «Игры в кальмара».

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