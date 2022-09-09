Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Вашингтоне, округ Колумбия в связи с прибытием в город большого числа автобусов с мигрантами из штатов Техас и Аризона, соответствующее решение приняла 8 сентября мэр округа Колумбия Мюриел Баузер, сообщает The Hill.

Мигранты

По словам Баузер, для решения возникшей ситуации с мигрантами в городе, куда прибыли с апреля 2022 года 9,4 тыс. и нынешней осенью ожидают прибытия еще несколько сотен, она создаст новое Управление по делам мигрантов.

«То, с чем мы имеем дело, — это большое неизвестное, и это неизвестное нам навязывают», — отметила она на пресс-конференции.

«Мы не приграничный город», — добавила Баузер.

Губернаторы-республиканцы Техаса Грег Эбботт и Аризоны Дуг Дьюси весной начали отправлять мигрантов, прибывающих в их штаты через южную границу США, в демократические города, включая Нью-Йорк и Чикаго. Губернаторы-республиканцы протестуют против пограничной политики администрации Байдена, которую они называют слишком слабой.