Вашингтон, , 11:18 — REGNUM В арсенале КНДР находится от 20 до 30 ядерных боеголовок. Такая информация опубликована в американском журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» (BIS).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что издание пришло к такому выводу после сбора данных, опубликованных американскими военными, а также исследований аналитических центров и спутниковых снимков.

По мнению старшего сотрудника Мэтта Корда и директора проекта ядерной информации Федерации американских ученых, ядерное оружие Пхеньяна «в основном состоит из боеголовок для баллистических ракет средней дальности».

Предполагается, что одна боеголовка имеет мощность от 10 до 20 килотонн. Отметим, что ядерная бомба «Малыш», сброшенная США на Хиросиму в 1945 году, имела мощность 16 килотонн. Тем не менее эксперты выразили сомнения по поводу того, что КНДР удалось разработать ядерную боеголовку для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Отмечается, что в настоящее время Северная Корея располагает материалами для изготовления от 45 до 55 ядерных боеголовок.

Между тем по мнению представителей Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), КНДР обладает 20 ядерными боеголовками, а по мнению экспертов из Исследовательского центра по уничтожению ядерного оружия (RECNA) Университета Нагасаки в арсенале находится 40 ядерных боеголовок.