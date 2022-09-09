Кишинёв, 9 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Молдавская авиакомпания Air Moldova с 1 октября возобновит пассажирское авиасообщение с Россией. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Anna Zvereva Самолёт Airbus A319-112 авиакомпании Air Moldova

Сообщается, что рейсы будут между Кишинёвом и Москвой. В компании пришли к такому решению в связи с большим количеством обращений от жителей страны.

В пресс-службе отметили, что поступают многочисленные жалобы. Из-за отсутствия прямых рейсов людям приходится переплачивать за поездки в РФ.

«Возобновление полетов из и в Российскую Федерацию — это ответ на призывы наших соотечественников», — говорится в сообщении.

Напомним, авиарейсы в Молдавии были отменены молдавской стороной сразу после начала спецоперации по денацификации б. УССР. В конце марта власти разрешили полёты в западном направлении.