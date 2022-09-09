Бердск, Новосибирская область, 9 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В мэрии Бердска 9 сентября прошла торжественная церемония вручения государственной награды Российской Федерации — медали Суворова. Её был удостоен ефрейтор Александр Макаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Бердска Участнику спецоперации Александру Макарову вручили медаль Суворова

Как рассказали в городской администрации, Александр Макаров участвовал в спецоперации в составе танковых войск. 2 апреля 2022 года под городом Изюм (Харьковская область) состоялся первый для него встречный танковый бой с участием четырёх танков Т-80 БВМ Вооруженных сил России и восьми танков противника. Экипаж новосибирца подбил три вражеских танка.

Отметим, что медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.