Париж, 9 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В «знак уважения» к королеве Великобритании Эйфелева башня в Парижа выключила свою иллюминацию, передает BFM TV.

WikiImages Эйфелева башня

Через час после объявления о смерти королевы Елизаветы II появились отклики со всего мира. Мэр Парижа Анн Идальго поделилась «своими огромными эмоциями» и объявила, что Эйфелева башня погаснет в память о «Ее Величестве королеве Елизавете II».

«Я только что заверила посла Великобритании в глубоком сочувствии и поддержке со стороны Парижа народу Соединенного Королевства», — заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Елизаветы II, приветствуя «королеву сердец», которая была «другом Франции».