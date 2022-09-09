Баку, , 09:35 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Армении с вечера 8 сентября до утра 9 сентября обстреливали позиции азербайджанской армии в Лачинском и Кельбаджарском районах. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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«На азербайджано-армянской государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Ахмедли и Гаджилар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанская сторона применяла соответствующие ответные меры.

Напомним, Баку регулярно обвиняет армянскую сторону в обстрелах на границе. Ереван каждый отрицает эти обвинения. После «перерыва» во второй половине августа, обвинения возобновились в начале сентября.

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