Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Действиями нацистского киевского режима на поле боя руководит фактически в ручном режиме Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 8 сентября заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

«НАТО фактически в ручном режиме руководит действиями Киева на театре военных действий. Представители … военной разведки [Киева] публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракетных систем залпового огня HIMARS», — сказал он.

Также постпред РФ добавил, что на контролируемой Киевом территории б. УССР находится множество инструкторов, спецслужб и наемников стран Запада и в ряде государств НАТО ведутся курсы по подготовке ВСУ.

«Есть информация, что Пентагон планирует запустить миссию по военно-техническому содействию киевскому режиму. Слышали об аналогичных планах Евросоюза», — отметил Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что риск прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией объективно повышает опосредованная конфронтация НАТО с РФ.