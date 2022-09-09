Тбилиси, 9 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от лица страны выразил соболезнования королевской семье, правительству и народу Великобритании в связи с кончиной Елизаветы II. Слова скорби он обнародовал на своей странице в Twitter.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«Её Величество Королева Елизавета II была лидером, который десятилетиями возглавлял нацию, её уважали, обожали и будут хорошо помнить следующие поколения», — написал Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета II умерла 8 сентября, дожив до 96 лет и будучи королевой на протяжении 70 лет. Корона перешла принцу Уэльскому Чарльзу, взявшему себе имя Карл III.