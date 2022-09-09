Москва, , 08:36 — REGNUM Войска, посланные Киевом в наступление, взяли несколько периферийных деревень, никакого прорыва обороны нет. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил 8 сентября на заседании Совета Безопасности ООН.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, попытка наступления ВСУ — безумие, против которого выступали даже военачальники. Решение об этом принял глава киевского режима В. Зеленский после общения с коллегами из Великобритании и США. В результате тысячи солдат погибли под Николаевом, Запорожьем и Харьковом. Отступать им не давали заградотряды.

«Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что военные эксперты всё прекрасно понимают. Западные СМИ раструбили о «контрнаступлении» киевских сил, а Зеленский попытался «выклянчить новые вооружения».

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