Сеул, 9 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Северная Корея официально провозгласила себя ядерным государством. В стране принят соответствующий закон, закрепляющий право КНДР наносить автоматический ядерный удар по противнику в случае угрозы безопасности государства. Об этом 9 сентября сообщает южнокорейское агенство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

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«В случае, если система командования и управления национальными ядерными силами находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар будет автоматически нанесён немедленно для их уничтожения (включая источник провокации и командование), в соответствии с заранее определённым планом операции», — указано в одном из положений принятой доктрины.

Также сообщается, что автоматический ядерный удар будет активизирован и в случае нападения на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

По данным агентства, в принятом Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва декрете прописаны порядок управления ядерным оружием страны, задачи и принципы его использования, а также условия, при которых вооружение может быть применено.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония в тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей продолжит добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, несмотря на официальное закрепление КНДР статуса ядерного государства.