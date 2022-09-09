Джакарта, , 08:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло округ Селума в провинции Бенгкулу в Индонезии, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло 9 сентября в 00:52 по западно-индонезийскому времени.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в 51 км от Селумы. Землетрясение произошло на глубине 21 км.

«Остерегайтесь возможных повторных толчков», — говорится в заявлении агенства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.