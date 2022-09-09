Токио, 9 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Япония в тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей продолжит добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, несмотря на официальное закрепление КНДР статуса ядерного государства. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 9 сентября заявил на пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы Северной Кореи

По его словам, Япония «на постоянной основе» следит за действиями КНДР, прежде всего теми, которые непосредственно связаны с военной сферой.

Хирокадзу Мацуно «Ракетно-ядерная программа Северной Кореи угрожает безопасности нашей страны и всего международного сообщества. Это категорически неприемлемо. Мы продолжим тесное сотрудничество с США и Южной Кореей по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи».

Как сообщало ИА REGNUM, власти КНДР приняли «Закон о политике в сфере ядерных сил», закрепляющий за Северной Кореей право нанесения превентивного ядерного удара в случае неизбежной угрозы. В документе, в частности, указывается, что КНДР является «ответственной ядерной державой» и не будет передавать другим странам ядерное оружие, а также технологии, оборудование и материалы для его производства.

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