Токио, , 07:27 — REGNUM Экс-главу японского правительства Есиро Мори допросили по делу о взятках экс-члену оргкомитета Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси сотрудники токийской прокуратуры. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, Мори фигурирует в уголовном деле в качестве свидетеля. Подробностей о допросе не приводится. Пока следствие предполагает, что Мори встречался с представителями издательства Kadokawa и производителя одежды Aoki, которые получили статус спонсора Олимпиады. Предполагается, что именно от этих компаний Такахаси получил взятки в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники агентства Kyodo заявили, что Есиро Мори также подозревается в получении взятки от компании Aoki. Общий размер взятки оценивается в 2 млн японских иен (около $15 тыс). Такахаси же подозревают в получении взяток на общую сумму около 115 млн иен (около $826 тыс).