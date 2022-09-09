Сеул, , 06:33 — REGNUM Лидера южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мёна обвинили в нарушении выборного законодательства в ходе предвыборной кампании, сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Прокуратура Сеула уже выдвинула против него официальные обвинения. Согласно версии следствия, глава Демократической партии Ли Чжэ Мён распространял недостоверную информацию о своем участии в экономических проектах, когда он занимал должность мэра города Соннам. В частности, в ходе предвыборной кампании он утверждал, что не знаком с экс-главой корпорации Seongnam Development Кимом Мун Ки.

Южнокорейская оппозиция уже выступила с критикой этих обвинений. Демократическая партия республики уже заявила, что выдвижение обвинений против лидера политического движения является попыткой действующих властей разобраться с несогласными.