Сеул, 9 сентября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Лидера южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мёна обвинили в нарушении выборного законодательства в ходе предвыборной кампании, сообщает агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Прокуратура Сеула уже выдвинула против него официальные обвинения. Согласно версии следствия, глава Демократической партии Ли Чжэ Мён распространял недостоверную информацию о своем участии в экономических проектах, когда он занимал должность мэра города Соннам. В частности, в ходе предвыборной кампании он утверждал, что не знаком с экс-главой корпорации Seongnam Development Кимом Мун Ки.

Южнокорейская оппозиция уже выступила с критикой этих обвинений. Демократическая партия республики уже заявила, что выдвижение обвинений против лидера политического движения является попыткой действующих властей разобраться с несогласными.