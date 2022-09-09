Ханой, , 05:59 — REGNUM Общество вьетнамско-кубинской дружбы направила в Гавану пожертвования на сумму 392 млн донгов (около $16,6 тыс) для помощи в ликвидации последствий крупного пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в провинции Матансас. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что средства для помощи собирало медицинское акционерное общество Дукминь. Оно уже на протяжении прошедших 20 лет сотрудничает с ведущими кубинскими медицинскими центрами, занимающимися разработкой вакцин и препаратов. Кубинский посол в Ханое Орландо Джульен поблагодарил вьетнамский народ за помощь и отметил, что такие шаги со стороны Вьетнама особенно цены в моменты трагедий.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтехранилище в кубинском Матансасе начался 5 августа и продолжался около семи суток. По предварительной версии, причиной возгорания стало попадание молнии в один из резервуаров на предприятии. В результате пожара погибли не менее 16 человек, еще 130 получили ранения различной степени тяжести.

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