Ханой, 9 сентября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Общество вьетнамско-кубинской дружбы направила в Гавану пожертвования на сумму 392 млн донгов (около $16,6 тыс) для помощи в ликвидации последствий крупного пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в провинции Матансас. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Сообщается, что средства для помощи собирало медицинское акционерное общество Дукминь. Оно уже на протяжении прошедших 20 лет сотрудничает с ведущими кубинскими медицинскими центрами, занимающимися разработкой вакцин и препаратов. Кубинский посол в Ханое Орландо Джульен поблагодарил вьетнамский народ за помощь и отметил, что такие шаги со стороны Вьетнама особенно цены в моменты трагедий.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтехранилище в кубинском Матансасе начался 5 августа и продолжался около семи суток. По предварительной версии, причиной возгорания стало попадание молнии в один из резервуаров на предприятии. В результате пожара погибли не менее 16 человек, еще 130 получили ранения различной степени тяжести.