Пекин, 9 сентября, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Демонстрационная база супергибридного риса в городе Мэнцзы провинции Юньнань на юго-западе Китая в начале сентября собрала небывалый урожай в среднем 1076,16 кг с му (0,067 га), сообщает 9 сентября газета China Daily.

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По словам экспертов, пятый год подряд сбор превышает 1000 кг. По их словам, начиная с выращивания рассады риса в марте, пересадки в апреле и мониторинга урожайности в начале сентября, каждый процесс соответствовал техническим стандартам, чтобы рис мог расти здоровым.

Заместитель директора центра продвижения сельскохозяйственных технологий Мэнцзы Ян Люмэй сказал, что в этом году город уже шестой год представляет супергибридный рис, разработанный «отцом гибридного риса» Юанем Лунпином. Такое же значение придавалось качеству риса, помимо его количества, добавил Ян.