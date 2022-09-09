Владивосток, , 05:49 — REGNUM Из всех дальневосточных регионов больше всего соглашений на прошедшем во Владивостоке VII Восточном экономическом форуме заключила Якутия. У республики также первое место по сумам предполагаемых инвестиций, сообщили в телеграм-канале Полпредство ДФО.

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

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Представители Якутии подписали на форуме более 30 соглашений на общую сумму 338 млрд рублей. На втором месте по объёму инвестиций оказалось Забайкалье — власти региона подписали 10 соглашений на сумму 148 млрд рублей. Сахалин заключил девять меморандумов с предполагаемыми инвестициями в 117 млрд рублей.

В тройку лидеров не попало принимающее ВЭФ Приморье — подписано 24 соглашения на 100 млрд рублей.

Власти Камчатки оформили на форуме всего шесть соглашений с планируемым объёмом инвестиций в 58 млрд рублей.

Колыма подписала пять соглашений на сумму 45 млрд рублей, Бурятия — девять соглашений на 44 млрд рублей, Хакасия — восемь соглашений на 30 млрд рублей, Приамурье - 13 соглашений на 24 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сложившихся международных условиях, когда из-за санкций произошёл разворот на Восток, Дальний Восток России получил новые вызовы и возможности, об этом на брифинге по итогам VII Восточного экономического форума сказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.