Владивосток, 8 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В сложившихся международных условиях, когда из-за санкций произошёл разворот на Восток, Дальний Восток России получил новые вызовы и возможности, об этом на брифинге по итогам VII Восточного экономического форума сказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Экспортные потоки, которые развернулись полностью в восточном направлении, создают и новые вызовы, и новые возможности. Новые вызовы связаны с необходимостью большего развития транспортных магистралей и Восточного полигона, и Северного морского пути. Новые возможности связаны с большей интенсивностью работы с дружественными странами, особенно по направлению развития технологий», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, пропускная способность БАМа и Транссиба в ближайшие годы увеличится на 40 млн тонн, об этом в ходе пленарной сессии VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке заявил президент России Владимир Путин.