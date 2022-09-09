Нью-Дели, 9 сентября, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Индия ввела пошлину размером 20% на экспорт нескольких сортов риса. Об этом говорится в заявлении индийского минфина.

moritz320 Рис

Сообщается, что новые тарифы начнут действовать с 9 сентября. Предполагается, что эта мера индийского правительства позволит обеспечить достаточные запасы риса в стране для внутреннего потребления. При этом в перечень, облагаемых пошлинами сортов риса, попали почти все разновидности, производимые на территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Индия ограничила экспорт дизельного топлива и бензина. Правительство обязало нефтеперерабатывающие компании продавать не менее 50% произведенного ими бензина и не менее 30% дизельного топлива внутри страны. Предполагается, что эта мера позволит полностью удовлетворить внутренний спрос в топливе.