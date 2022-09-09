Нью-Йорк, США, , 04:01 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выражает соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II ее семье, а также правительству и народу королевства. Об этом говорится в заявлении главы организации, распространенном его пресс-службой.

Антониу Гутерреш UN Photo/Mark Garten

По словам генсека, Елизавета II была «хорошим другом ООН» и успела дважды посетить штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. Он также считает, что мир «надолго запомнит» королеву за ее «преданность и лидерство».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Совет Безопасности ООН провел минуту молчания в память о Елизавете II и выразил соболезнования в связи с кончиной монаршей особы.

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