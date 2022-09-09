Нью-Йорк, США, , 03:35 — REGNUM Совет Безопасности ООН провел минуту молчания в память о королеве Великобритании Елизавете II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

Совбез ООН Un.org

Ее провели на заседании Совбеза, в начале которого постоянный представитель Франции Николя Ривьер выразил соболезнования британскому народу от имени всех членов СБ ООН.

Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид назвал смерть Елизаветы II «моментом глубокой печали для королевской семьи».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября новый король Великобритании Карл III написал, что кончина его матери Елизаветы II является «моментом величайшей грусти».

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