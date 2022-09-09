Бразилиа, , 02:56 — REGNUM Не менее 14 человек стали жертвами крушения пассажирского судна в устье реки Амазонка на севере Бразилии, передал телеканал Globo.

Амазонка lubasi

Инцидент произошел в штате Пара. Еще 26 человек пропали без вести. Судно вышло из поселка Камара на архипелаге Маражо и направилось город Белен. На его борту находилось 70 человек, в том числе дети и пожилые люди.

Для поиска пропавших привлечены водолазы и вертолет. Власти региона сообщили, что владелец затонувшего судна не имел разрешения на пассажирские перевозки, а сам корабль вышел из нелегального порта. Причина кораблекрушения не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года на реке Парагвай на юго-западе Бразилии перевернулось туристическое судно, на борту которого находился 21 человек.

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