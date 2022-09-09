Варшава, , 09:42 — REGNUM За последний год в Польшу благодаря упрощенному порядку трудоустройства приехали примерно 1000 медиков из Белоруссии и столько же — из б. УССР. Об этом заявил польский министр здравоохранения страны Адам Недзельский, сообщает Rynekzdrowia. pl.

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Глава польского Минздрава признал, что в стране существует проблема нехватки докторов, и рассказал, как ее пытаются решить. По его словам, первый способ — увеличение количества студентов, изучающих медицину, второй — повышение заработной платы медперсонала.

Ещë одной мерой он назвал введение упрощëнных процедур для привлечения врачей из-за рубежа, и это уже дало результат. Так, в настоящее время в Польше работают более двух тысяч врачей из других стран.

«Половина из этих двух тысяч — это врачи из [б. УССР]. А вторая половина — это врачи из Белоруссии», — заявил Недзельский.

Как сообщало ИА REGNUM, упрощëнный порядок трудоустройства иностранных медиков и выдачи им лицензии действует в Польше с 2021 года.