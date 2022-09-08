Улан-Батор, 9 сентября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Заместители министров Китая, Монголии и России договорились о дальнейшем укреплении взаимной координации. По словам замглавы МИД КНР Ма Чжаосюя, три страны должны исследовать и поощрять новые сектора роста для трехстороннего сотрудничества, укреплять координацию и сотрудничество в международных и региональных делах и добиваться общего развития.

Флаг Монголии

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Означают ли заявления дипломатов то, что Японии и странам Запада не удалось втянуть Монголию в альянс против Китая и России? Монгольский эксперт, доктор Намжаагийн Дашзэвэг прокомментировал ИА REGNUM приоритеты внешней политики Монголии.

«У Монголии никогда не было интереса втягиваться в объединения против какой-либо страны. Монголия не вступит в политический или военный альянс против соседних стран. Китай обеспечивает 80–90% экспортных поступлений Монголии. Противостоять такой стране больше похоже на самоубийство. Наша страна не будет выступать и против третьих стран, например Японии. Монголия даже не вступит в ШОС, она всего лишь наблюдатель.

Недавно Монголию пригласили принять участие в качестве наблюдателя в военных учениях на Дальнем Востоке России («Восток-2022» — прим. ИА REGNUM). Некоторые люди восприняли эту новость как участие Монголии в военных учениях, направленных против Японии.

Подчеркну три момента:

Россия провела учения в пределах своих границ; эти учения носили оборонительный характер, нельзя рассматривать это как учения против Японии; в Монголии нет военно-морских сил.

Я думаю, что Монголия участвовала в качестве наблюдателя, чтобы узнать о новых вещах, которые происходят в военном секторе», — подчеркнул доктор Намжаагийн Дашзэвэг.