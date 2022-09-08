Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Чиновником, «вконец потерявшим дипломатические берега», назвал постпред России при ООН Василий Небензя главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Такое заявление российский дипломат сделал 8 сентября, выступая на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН по теме западных поставок вооружений киевскому режиму.

Russiaun.ru Василий Небензя

По словам российского дипломата, с момента незаконной смены власти Киев представлял для Запада интерес только как пешка в геополитической борьбе за ослабление России. Западу, по словам Небензи, был не нужен мирный сценарий, поэтому в Киев прибыли эмиссары, внушившие правящему там режиму, что Запад готов сделать все для победы киевского режима, кроме прямого военного вмешательства.

«Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что «эта война будет выиграна на поле боя», — указал Небензя.

Российский дипломат напомнил о «русофобской истерии», которую устроили Польша, Прибалтика и Чехия. Также Небензя отметил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джозеф Байден занимались подзуживанием киевского режима больше, чем проблемами своей страны.

В результате, по словам Небензи, Владимир Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами «вопиющую провокацию в Буче», упустив шанс на мирное решение проблем и совершив фатальную для своей страны ошибку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН Небензя потребовал от США и Великобритании доказательства того, что Россия закупает оружие у Ирана и Северной Кореи.