Нижний Новгород, , 01:26 — REGNUM Более 100 тысяч жителей Нижегородской области официально числятся как самозанятые. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Самозанятый Nalog-briz.ru

Отмечается, что с 2020 года в регионе действует специальный налоговый режим для самозанятых, который предоставляет работникам целого рода сфер деятельности возможность развивать своё дело легально и с минимумом административной нагрузки.

В частности, ставка по налогу для самозанятых нижегородцев, работающих с физическими лицами составляет 4%, а с юридическими — 6%. Заполнение налоговой декларации не требуется, также они не обязаны платить отчисления на пенсионное страхование.

Также стало известно о том, что в Нижегородской области действует комплексная система поддержки самозанятых, помогающая им на всех этапах. Так, перед открытием своего дела граждане могут пройти обучение, после чего специалисты помогут им составить бизнес-план и оформить все необходимые документы.

Кроме того, самозанятые нижегородцы имеют возможность на льготных условиях арендовать офис, землю или производственную площадку, получить финансирование с использованием механизма соцконтракта или же оформить льготные кредиты.