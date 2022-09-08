Алжир, 9 сентября, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Президент Алжира частично сменил состав правительства страны, сообщает Algeria Press Service.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

Сообщается, что пост главы правительства Алжира сохранил Айман Бенабдеррахман. На должность главы алжирского МВД назначили Брахима Мерада. Его предшественник на этом посту, Камаль Бельджуд, стал министром транспорта. Также главой минздрава назначили Абдельхака Саихи. Остальные члены правительства сохранили свои посты.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Алжир заявил о планах направить своего спецпосланника в Марокко перед саммитом Лиги арабских государств (ЛАГ). Посланник должен будет направить официальное приглашение марокканскому королю на участие в саммите ЛАГ, который будет проходить в Алжире.