Тирана, , 23:50 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама, вице-премьер-министр Албании Белинда Балуку и министр финансов страны Делина Ибрахимай 8 сентября выступили с пресс-конференцией, на которой представили журналистам пакет антикризисных мер.

Эди Рама Bundesministerium für Europa

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пакет включает:

— Новый пакет социальной устойчивости — ежегодная индексация пенсий в 2022 году будет увеличена до 9,5% и пройдет досрочно.

— Увеличение социальных выплат на 10%, для женщин одиночек с 2 и более детьми социальные выплаты будут увеличены вдвое.

— Рост выплат инвалидам на 7,5%, выделение выплат на оплату счетов за электроэнергию для слепых, страдающих общим параличом и параличом нижних конечностей.

— Рост минимальной заработной платы до 34 000 леков [286 евро], рост заработных плат работников администрации, государственной полиции и тюремной полиции.

— Отмена налога на нефть для фермеров, отмена НДС на нефть для рыбаков, гарантии поддержки общественного транспорта и гарантированная поддержка низких цен на энергию для домашних хозяйств и малого бизнеса.

-Абоненты, которые потребляют более 800 кВт/час, будут платить за электроэнергию по рыночной цене.

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