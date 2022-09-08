Приштина, Сербия, 8 сентября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи и премьер-министр Косово Альбин Курти 8 сентября выразили свои соболезнования в связи с кончиной 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Международный салон авторской куклы. Королева Елизавета

На своей странице в социальной сети Османи заявила, что граждане Косово глубоко опечалены новостью о кончине королевы и разделяют скорбь граждан королевства и королевской семьи.

Курти назвал «самоотверженность, трудолюбие и скромность» королевы примером для себя «в эти тяжелые времена» и пожелал ей «упокоиться в мире».