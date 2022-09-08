Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Западные страны, снабжая оружием режим в Киеве, напрямую вмешиваются в конфликт на территории б. УССР. Об этом заявила директор Центра геостратегических исследований (Белград) и постоянный автор ИА REGNUM Драгана Трифкович 8 сентября, выступая посредством видеосвязи на заседании СБ ООН, посвященном поставкам западного вооружения киевскому режиму.

ИА REGNUM Драгана Трифкович

По словам Трифкович, кроме прямых поставок, Запад использует и третьи страны для того, чтобы доставить вооружение в зону боевых действий. Так, недавно в Греции произошло крушение самолета, принадлежавшего авиакомпании под контролем киевского режима, который, переполненный вооружением, вылетел из сербского города Ниш.

«Это вооружение на территории [б. УССР] убивает мирное население, не выбирая, на каком языке говорят его жертвы — на русском или на [мове]», — рассказала Трифкович.

Она напомнила, что белградский Центр геостратегических исследований ранее направил письмо в Комитет по правам человека ООН, Совет Европы, Красный Крест и другие организации, занимающиеся гуманитарным правом, чтобы обратить внимание мирового сообщества на несколько важных фактов.

«ВСУ часто используют запрещенное кассетное вооружение, которым обстреливает мирное население на востоке [б. УССР]. Использование этого типа вооружения против мирного населения расходится как с законами, которые признает режим в Киеве, так и с Женевской конвенцией. В период с апреля по июль этого года ВСУ неоднократно обстреливали город Изюм кассетными боеприпасами, что стало причиной гибели большого количества мирных жителей», — отметила Трифкович.

Эксперт также напомнила, что 20 июля ВСУ совершили несколько ракетных атак на населенные пункты Еленовка и Александровка в Донецкой области, используя при этом системы HIMARS. В ночь на 29 июля этими же ракетами была обстреляна тюрьма в Еленовке, в которой содержались военнопленные ВСУ, в том числе из рядов полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уже 30 июля ВСУ обстреляли густонаселенные районы Донецка.

«Всё это свидетельствует о том, что киевский режим не только мирных жителей, но также и военнопленных воспринимает как легитимные мишени и действует таким образом, чтобы убить как можно больше мирного населения, что противоречит всем правилам ведения войны и международному гуманитарному праву», — подчеркнула Трифкович.

Напомним, что заседание СБ ООН, посвященное поставкам западного вооружения киевскому режиму, состоялось по инициативе постоянного представителя России при ООН.