Нижний Новгород, 8 сентября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Из-за значительно возросшего спроса планируется запустить дополнительные поезда для туристов из Нижнего Новгорода в Адлер, Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщает пресс-служба «Горьковской железной дороги».

Администрации Сочи Поезд

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В частности, ещё один пассажирский состав будет до конца года ежедневно курсировать между столицей Приволжья и северной столицей России.

Также в период с 18 по 29 сентября отправят поезд по маршруту «Киров — Нижний Новгород — Адлер». Время в пути составит два дня.

Кроме того, дополнительные железнодорожные составы с туристами поставят на маршрут «Нижний Новгород — Казань».

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