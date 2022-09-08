Сочи, Краснодарский край, , 22:43 — REGNUM 9 сентября в московское «Динамо» в первом матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Сочи». Встреча пройдет в «Сочи» на стадионе «Фишт», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

На данный момент «Динамо» с четырьмя победами и 16-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи», набрав 13 очков, располагается семью позициями ниже.

В последний раз «Сочи» и «Динамо» играли между собой 21 мая 2022 года в матче 30-го тура чемпионата России. Тот матч завершился крупной победой клуба из Сочи со счетом 5:1.