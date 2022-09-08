Рим, , 23:05 — REGNUM Президент Албании Байрам Бегай 8 сентября был с высшими государственными почестями принят в Италии, где встретился со своим итальянским коллегой Сержио Маттареллой.

Президент Италии Серджо Маттарелла

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе совместной пресс-конференции Бегай поблагодарил итальянского коллегу за поддержку Косово, его вступления в ЕС и Совет Европы.

Также албанский президент отметил особую роль миротворческой миссии НАТО в Косово KFOR и поблагодарил Италию за активное участие в ее работе.

В ответ Маттарела подчеркнул, что Европейский союз не полон без стран Западных Балкан и что в Риме с удовлетворением восприняли новость о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

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