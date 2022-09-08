Лондон, 8 сентября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Принц Уэльский Чарльз решил взять себе имя Карл III, восходя на британский престол, заявила 8 сентября премьер-министр Британии Лиз Трасс.

British Council Sri Lanka Принц Чарльз

Она заявила, что сегодня британская корона переходит к новому монарху — «Его Величеству королю Карлу III».

Напомним, король Англии, Шотландии и Ирландии Карл II правил в 1660–1685 гг.

Принц Чарльзу, к которому престол переходит после смерти его матери британской королевы Елизаветы II, дольше всех в британской истории оставался принцем Уэльским и наследником престола.