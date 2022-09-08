Лондон, , 20:59 — REGNUM В Лондоне будет проходить церемония официального провозглашения Чарльза британским королём, пишет 8 сентября The Guardian.

Принц Чарльз во время произношения речи ukhouseoflords

Мероприятие будет проходить в Сент-Джеймсском дворце, однако дата ещё не названа. Сказано, что это произойдёт, как только это станет возможным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принц Уэльский Чарльз становится королём Британии после смерти Елизаветы II, которая сегодня, 8 сентября, скончалась в возрасте 96 лет.

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