Москва, , 20:54 — REGNUM Курс рубля незначительно вырос по отношению к доллару и евро на торгах в четверг, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,73 рубля, что на шесть копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на четыре копейки и к закрытию составил 60,38 рубля.

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