Москва, 8 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В России сформировался общественный запрос на создание системы налогообложения доходов граждан, способной снизить социальное неравенство, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков (СРЗП).

Пресс-служба Госдумы РФ Александр Ремезков

По его словам, сейчас фракция разрабатывает предложения по поддержке работающих пенсионеров.

«Отказ государства от индексации их пенсий с 2016 года лишает каждого такого пенсионера в среднем 11 тысяч рублей в год. Чтобы компенсировать эти потери, мы считаем необходимым в отношении доходов работающих пенсионеров снизить ставку НДФЛ с 13 до 12 процентов», — отметил Ремезков в своем телеграм-канале.

По его словам, поддержка граждан не должна ограничиваться раздачей налоговых льгот. Необходимо, чтобы вся система налогообложения обеспечивала социальную справедливость, считает парламентарий.

«Поэтому мы добиваемся введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, необлагаемого минимума по НДФЛ, пропорционального налогообложения сверхдоходов. Все, что не является результатом труда или предпринимательства — дивиденды, доходы от капитала и использования имущества, должны облагаться повышенной налоговой ставкой и расходоваться на развитие, на помощь нуждающимся», — добавил Ремезков.

В перспективе, считает депутат, нужно установить налоговый контроль за крупными расходами.

«Лица, совершающие дорогостоящие покупки, должны подтвердить, что с этих сумм уплачены налоги, а в том случае, если они не смогут это сделать, неуплаченные налоги должны быть доначислены. Подобный механизм пытались применять в конце 90-х годов, но технических возможностей у налоговых органов тогда было недостаточно. Нынешний высокий уровень цифровизации позволяет осуществлять такой контроль в полной мере», — пояснил он.