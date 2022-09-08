Белград, , 23:17 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 8 сентября в Белграде наградил орденом сербского флага второй степени командующего Национальной гвардией Огайо, генерал-майора армии США Джона Харриса.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Высокая награда американскому генералу была присуждена «за заслуги в развитии и укреплении сотрудничества между Сербией и США», отметил президент Вучич во время церемонии вручения ордена.

Президент Сербии напомнил, что в 2021 году исполнилось 15 лет успешного сотрудничества Армии Сербии и Национальной гвардии Огайо в рамках программы партнерства.

«Мы высоко оцениваем поддержку и помощь наших партнеров в рамках проекта дальнейшего развития и укрепления мощностей базы Армии Сербии «Юг» вблизи города Буяновац, сотрудничество в области кибербезопасности, военной медицины, подготовки к участию в мультинациональных операциях, гуманитарном разминировании, к использованию вооруженных сил для помощи местному населению в чрезвычайных ситуациях», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Напомним, что в июне 2021 года в интервью порталу Balkan Security Network офицер Управления по оборонному сотрудничеству армии США Александро Педраса рассказал, что приоритетом американо-сербского военного сотрудничества является дальнейшее развитие базы «Юг» возле Буяноваца как главного учебного центра в соответствии с высокими стандартами НАТО, оснащение и обучение специализированных подразделений сербской армии, таких, как инженерные части и подразделения скорой помощи, а также поддержка участия в миротворческих миссиях.