Москва, , 18:52 — REGNUM В заявлениях Польши о репарациях с Германии, претензиях к Чехии и планах воевать с Россией в Совфеде видят новый раздел Польши.

Андрей Клишас Дарья Драй © ИА REGNUM

«Польша пошла в разнос, собралась воевать с Россией, требует репарации с Германии и территории у Чехии. История говорит нам, что приближается раздел Польши», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Польша объявила территориальные притязания к Чехии — намерена потребовать у нее 368 гектаров, пишет польская Rzeczpospolita.

В 1953 году, вслед за советским правительством, руководство Польской Народной Республики заявило о своём отказе от дальнейших репарационных выплат со стороны Германии.

Читайте также: Суд Польши: отказ от германских репараций не был надлежаще оформлен