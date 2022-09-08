Лондон, 8 сентября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В планах британского премьер-министра Лиз Трасс пока нет поездки в замок Балморал, где под наблюдением врачей находится королева Елизавета II, сообщает 8 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Трасс не поедет в Шотландию ни сегодня, ни завтра, 9 сентября, пояснили в канцелярии британского премьер-министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, состояние здоровья Елизаветы II вызывает серьёзные опасения не только у врачей.