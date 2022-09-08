Бишкек, 8 сентября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Возможность увеличить поставки зерна из России в Киргизию обсудил премьер-министр Акылбек Жапаров на встрече с генеральным директором АО «Объединенная зерновая компания» Дмитрием Сергеевым. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Зерно

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«Российская Федерация останется нашим стратегическим партнером. Мы заинтересованы в сотрудничестве с «Объединенной зерновой компанией» как с одним из крупнейших импортеров зерна. Уверен, что это будет взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

В свою очередь Дмитрий Сергеев заявил о том, что российская компания намерена не только нарастить объемы поставок зерна в Киргизию, но и прорабатывает вопрос создания совместного российско-киргизского предприятия, которое будет работать в логистической сфере.

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