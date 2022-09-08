Подгорица, , 18:02 — REGNUM Согласно сообщению министерства обороны Черногории, вице-премьер и министр обороны Рашко Коньевич совершит 9 сентября официальный визит в Косово по приглашению своего косовского коллеги Арменда Мехая.

Черногория

Как говорится в сообщении, министры обсудят вопросы совершенствования двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также актуальные вызовы региональной и международной безопасности.

В Приштине Коньевич также встретится с Доникой Гервалой, вице-президентом правительства Косово и министром иностранных дел и диаспоры, с которой он обменяется мнениями об улучшении общих отношений между двумя странами, а также об укреплении совместного вклада в региональную безопасность.

Он также побеседует с почетным консулом Черногории в Приштине Газмендой Абраши, говорится в сообщении.